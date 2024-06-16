SP404MK2(サンプラー、エフェクター)2022年6月に購入してから1ヶ月に1-2回日程度使用しました。傷等は2箇所2-3ミリ程度の擦った傷がございます(画像をご確認下さい)。E-2が音出ませんが故障ではありません。ボタンを押し間違えて削除してしまったと思われます。中古品にはなりますので神経質な方はご遠慮ください。付属品は下記のものになります。本体電源ケーブル元箱種類···DJエフェクター



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