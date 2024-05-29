【最終値下げ】SOLOMON MICS ソロモンマイク

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ご覧いただきありがとうございます！☆商品説明は必ずご覧ください☆送料(¥700〜¥1,000)込み☆即購入OKです☆メーカー希望小売価格¥29,800(税込)■2019年購入、ライブハウスやレコーディング現場で使用しておりましたベース録りでも使えますが、バスドラムの方がおすすめです■動作確認済みで目立った傷もございません問題なくご使用いただけます■匿名配送とさせていただきます■内容物・ソロモンマイク本体・マイクスタンドアダプター(新品未使用)※外箱等は付属致しません大型6.5\"ドライバーを用いた低音専用マイク。バスドラム用マイクと併用することで、しっかりとしたアタック音を残しつつ、ずっしりと重く迫力のある低域をプラス。その他ベースアンプや低音打楽器など低音を強調したい楽器にもマッチします。取り付けに専用アタッチメントは必要無く、一般的なマイクスタンドへそのまま取り付けられます。■ダイナミックマイク■6.5\"ドライバー■指向性:双指向性■出力インピーダンス:150ohms■周波数特性:50～3000Hz■出力端子:NeutrikXLR■サイズ:7\"x3.5\"■重量:1.8kg■カラー：ブラックアスファルト■ネジ径:5/8\"#SOLOMONMICS#ソロモンマイク#LFRQBKA#バスドラム用マイク#サブキックマイク#ベース