エヴァンゲリオン ポスター　碇シンジ　綾波レイ　アスカラングレー　真希波マリ

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【激レア】エヴァンゲリオン 特大ポスターシンジとレイとアスカとマリの4人の制服姿の、とてもお洒落なイラストの大きいB2サイズのポスターになります♪ファンの方、是非コレクションにいかがでしょうか？フィギュアと一緒に、部屋に飾るのも良いと思いますよ(*^^*)大切にして頂ける方にお譲りしたいと思います☆【こちらの他にもエヴァンゲリオンの色紙やフィギュアのグッズを出品中です。】グッズ種類···ポスターキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム《検索用ワード》碇シンジ渚カヲル綾波レイ式波・アスカ・ラングレー真希波・マリ・イラストリアス惣流・アスカ・ラングレー碇ゲンドウ冬月コウゾウ葛城ミサト赤木リツコ伊吹マヤ青葉シゲル日向マコト真希波・マリ・イラストリアス加持リョウジキール・ローレンツ鈴原トウジ相田ケンスケ洞木ヒカリ碇ユイ赤木ナオコ惣流・キョウコ・ツェッペリンペンペン鈴原サクラ高雄コウジ北上ミドリ長良スミレヱヴァンゲリオンビジュアルスタンドラバーストラップアクリルスタンドビジュアルシートフィギュアキーホルダーマンガアニメゲームBlu-rayDVDゲームコミックパンフレットポスターセル画パズル劇場版クリアファイル色紙水着コスプレタペストリーラストワン賞貞本義行庵野秀明キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···クリアファイル・ポスター