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my151 リザードン ステッカー ポケモン Pokemon PSA
商品番号 K65414615477
商品名

my151 リザードン ステッカー ポケモン Pokemon PSA
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼2018年にポケモンセンターなどで配布された#my151のリザードンです通常のPSAより大きめの特別なケースとなっています。裏面もピカチュウとイーブイの可愛い仕様となっています。直近でこの価格で売れていたのでこちらの値段で設定させて頂きます。自信でアメリカへ直出しした物になります。防水処理をしてプチプチつきの袋に入れて発送予定です。○匿名配送○即購入OK○翌日までの発送をこころがけております気になるのいいね大歓迎です♡よろしくお願いします。#リザードン#PSA#ステッカー#ポケモン#ポケカ#ポケモンカードポケットモンスタープレイ用　コレクション用トレーナーズPSA鑑定強化拡張パックハイクラスパックTAGTEAMcsrCSRchrCHRvmaxVMAXvstarVSTARsrSRsarSARarARsaSAhrHRurURexEXgxGX✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
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