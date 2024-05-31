YAMAHA トランペットYTR-136 ケース付

1980年頃購入、約1年間使用。その後自宅保管。ピストンは良好に動きます、他固着等ありません。部分的にサビあり、2番管に凹みあり(写真３)収納ケースは色あせやサビがあります。本体、マウスピースは洗浄済ですが自宅での長期保管品ですので神経質な方はご遠慮願います。



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