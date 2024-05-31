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YAMAHA トランペットYTR-136 ケース付
商品番号 T53053212304
商品名

YAMAHA トランペットYTR-136 ケース付
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980年頃購入、約1年間使用。その後自宅保管。ピストンは良好に動きます、他固着等ありません。部分的にサビあり、2番管に凹みあり(写真３)収納ケースは色あせやサビがあります。本体、マウスピースは洗浄済ですが自宅での長期保管品ですので神経質な方はご遠慮願います。
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