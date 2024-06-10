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- 鋳銅香炉 鋳銅製 青銅香炉 双耳 香炉 新品 未使用 です。
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商品詳細
鋳銅香炉鋳銅製青銅香炉双耳香炉新品未使用です。象形文字のような文様が施された香炉です。幅174ｍｍ高さ168ｍｍ（台座含む）です。鋳銅香炉 青銅香炉 双耳 香炉 大香炉 香爐 骨董品 古美術 鋳造 香道 鋳物 アロマテラピー アロマ アロマポット ヒーリング リラクゼーション コスメ 香水 美容 お香#鋳銅香炉#青銅香炉#鋳銅_香炉#双耳#香炉#アロマ#アロマテラピー#リラクゼーション#ヴィンテージ#アンティーク#骨董品#新品#未使用#保管品#値下げカラー...グリーン種類...香炉装飾...その他主な素材...青銅
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