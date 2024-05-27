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竹久夢二　木版画　　【白壁の土蔵】昭和　39年 加藤版　木版　額装品　T
商品番号 K14445327859
商品名

竹久夢二　木版画　　【白壁の土蔵】昭和　39年 加藤版　木版　額装品　T
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 9,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···その他　　　　木版画形式···額縁入り　　　　　　木枠額装主題···人物・肖像　　　　　婦人と白壁土蔵　　　　昭和39年加藤版木版画です。主な画材···その他　　額装内　マット付状態　　　額装　　作品とも非常に良い状態である。写真の通りです。サイズ　　額装　　　32cmX26cm厚み　　2.5cm作品　　　14cmX9cmご覧のように小さめの美人画木版画です。　　非常に上品さが窺えます。何時でも掲載可能な状態でございます。この作品は昭和39年竹久夢二の作品を　加藤版木版画にて、甦られた作品です。ご興味のある方は　目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。梱包サイズ　　　　80サイズにて配送致します。
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