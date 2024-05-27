竹久夢二 木版画 【白壁の土蔵】昭和 39年 加藤版 木版 額装品 T ...

絵画の種類···その他 木版画形式···額縁入り 木枠額装主題···人物・肖像 婦人と白壁土蔵 昭和39年加藤版木版画です。主な画材···その他 額装内 マット付状態 額装 作品とも非常に良い状態である。写真の通りです。サイズ 額装 32cmX26cm厚み 2.5cm作品 14cmX9cmご覧のように小さめの美人画木版画です。 非常に上品さが窺えます。何時でも掲載可能な状態でございます。この作品は昭和39年竹久夢二の作品を 加藤版木版画にて、甦られた作品です。ご興味のある方は 目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。梱包サイズ 80サイズにて配送致します。



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D-1298 夢二絵葉書集 加藤版画研究所 竹久夢二 昭和39年7月1日 24枚入り -



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