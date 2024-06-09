望月通陽　型染　額装①

望月通陽さん 型染作品額サイズ 縦 約40.5横約22個人保管です。神経質な方はご遠慮ください望月さんの作品をお好きな方にお願い致します#望月 #型染 #染色 #聖書池田優子小山乃文彦加藤祥孝茨木伸恵飯高幸作石原稔久小林耶摩人花岡隆余宮隆八田亨小野哲平広川絵麻広瀬陽キナリノsizuku小鹿田焼中井窯安藤雅信小沢賢一高島大樹加藤祥孝宇田令奈 阿部慎太郎イイホシユミコ小澤基晴松平彩子馬場勝文



望月通陽 麻布、染め額 | みさき画廊 絵と、暮らすこと



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2011 望月通陽さんの型染めたち : 葉月ホールハウス／HAZUKI HALL HOUSE



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