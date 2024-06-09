イーブイスペシャルBox Yu NAGABA ポケモンカード

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ポケモンカードゲーム イーブイスペシャルBOXコレクション用に保管していましたが、整理のため出品します。本boxは未開封（シュリンク付き）ですが、プロモパックはついておりませんのでご注意ください。詳細が確認したい場合はコメントください。即購入可能です。先にコメント頂いた方ではなく、先に購入頂いた方が優先となります。ご了承ください。注意・トラブルとすり替え防止のため、購入後のキャンセル・返品等はいかなる理由があってもお引き受けできません。ご理解のほどよろしくお願い致します。・素人保管ですので、完璧品を求める方はご購入をご遠慮ください。・安心の匿名配送になります。