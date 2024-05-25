AG03 配信セット

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商品詳細
種類···マイク種類···ミキサーマランツのMPM-1000（3000円）もお付けします。Apple純正 ライトニング USB3カメラアダプタ（6000円相当）もお付けします画像に写ってる物で全てです。つい最近まで使用していました。新品購入後、使用期間としては半年位の使用です。つい最近まで使ってました。動作確認済みです。すり替え防止の為NCNRを守れる方のご購入お待ちしてます。本体も綺麗な方です。よーく目を凝らすと見えるスレ傷が側面にありました。スタンドは挟み込むタイプと自立型両方あります。
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