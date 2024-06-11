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TAMA
商品番号 J64361782502
商品名

TAMA
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DTMで本業でないドラムの打ち込み用に室内で数回使用したのみ。足裏のゴムもスレ無し。美品だと思います。不具合、錆などもありません。
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