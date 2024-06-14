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新品★ポケモンカードゲーム 夏フェス2017プロモ ピカチュウ　4枚セット
商品番号 S16273159000
商品名

新品★ポケモンカードゲーム 夏フェス2017プロモ ピカチュウ　4枚セット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品は、未使用の新品で綺麗な状態ですが、初期傷などの対応はできませんので、予めご了承ください。もちろん、入手後、すぐにスリーブにいれて保管されています。発送についてはクロネコヤマトのネコポス便で発送させて頂きます。それ以外の発送方法には対応できません。＊土日・祝日は連絡、発送はお休みさせて頂いております。予めご了承下さいボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)
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