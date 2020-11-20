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商品詳細
握り易い鼈甲の三味線バチです。長さ:約17cm重さ:150g三味線を初めて1年経過した頃に購入。軽くて握り易く使用していましたが、コロナ禍でレッスンがお休みになったため、私が使用した期間は半年程度です。状態は大変良いと思います。中古であることをご理解の上、クレームや返品はご遠慮くださいますと幸いです。種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ
http://narcologia.ru/goods/Addict527518.html
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