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FERNANDES(フェルナンデス) フライングV
商品番号 E47390096009
商品名

FERNANDES(フェルナンデス) フライングV
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 10,234 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FERNANDES(フェルナンデス)フライングV状態本体キズございます。汚れ等は少ないかと思います。小さいヒビ等もございます。写真にできるだけ載せておりますのでご確認頂きご検討お願い致します。やや使用感もございますが全体的には綺麗な状態かと思います。動作確認済で使用可能です。その他写真の内容が全てとなりますのでご確認頂きご検討お願い致します。本体をプチプチで厳重に梱包しワレモノ注意にて発送致します。
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