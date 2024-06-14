【ジャンク部品どり用】YAMAHA PACIFICA 312Ⅱ

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8/12追記 【即購入OKです！】 最終価格5,000円でお願いします！8/11追記 調整をしてみましたが、ハイフレットで音詰まりがあります。完全ジャンクで部品どり用とお考え下さい。発送サイズが大きくなるので、弦を外し、ネック、本体を分離した状態でお送りします。【状態】 全体的 ：傷、へこみ等多数ですが、きれいに見えます ヘッド ：3,4弦のリテイナーをつけていた穴があります ※写真３枚目 ヘッド裏 ：GOTOHマグナムロックつけた時の穴が６か所 ナット ：TUSQナットに交換（GRAPHTECHPT-6041-00） ネック ：トラスロッド状態はギリギリだと思います 指板 ：１フレット目１弦側に打痕あり フレット ：だいたい６～7割程度はあります ※写真8，9枚目参照してください 電装系 ：VOL、TONE、５WAYすべてガリなし ※キャビティ内は、銅テープを貼っています ピックアップ：ネック側は死んでいます。それ以外は大丈夫です 表面 ：ピックガードを変更した時のネジ穴あり(２か所) ※写真6，7枚目 背面 ：小さい傷は多数