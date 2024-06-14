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【ジャンク部品どり用】YAMAHA PACIFICA 312Ⅱ
商品番号 Q48361344187
商品名

【ジャンク部品どり用】YAMAHA PACIFICA 312Ⅱ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8/12追記　【即購入OKです！】　　　　　最終価格5,000円でお願いします！8/11追記　調整をしてみましたが、ハイフレットで音詰まりがあります。完全ジャンクで部品どり用とお考え下さい。発送サイズが大きくなるので、弦を外し、ネック、本体を分離した状態でお送りします。【状態】　全体的　　　：傷、へこみ等多数ですが、きれいに見えます　ヘッド　　　：3,4弦のリテイナーをつけていた穴があります　　　　　　　　※写真３枚目　ヘッド裏　　：GOTOHマグナムロックつけた時の穴が６か所　ナット　　　：TUSQナットに交換（GRAPHTECHPT-6041-00）　ネック　　　：トラスロッド状態はギリギリだと思います　指板　　　　：１フレット目１弦側に打痕あり　フレット　　：だいたい６～7割程度はあります　　　　　　　　※写真8，9枚目参照してください　電装系　　　：VOL、TONE、５WAYすべてガリなし　　　　　　　　※キャビティ内は、銅テープを貼っています　ピックアップ：ネック側は死んでいます。それ以外は大丈夫です　表面　　　　：ピックガードを変更した時のネジ穴あり(２か所)　　　　　　　　※写真6，7枚目　背面　　　　：小さい傷は多数
http://narcologia.ru/goods/parenthesis463044.html
http://narcologia.ru/goods/rouge734710.html
http://narcologia.ru/goods/waveform292017.html
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