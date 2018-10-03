レミーボンヤスキー　ＨＡＯフィギュア　送料込☆ 匿名配送

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※箱なしの人形だけでよければ5090円でお譲り致します。プライドが好きでコレクションしていました☺︎箱に入れたまま大切に自宅保管していましたが、格闘技が好きな方にお譲り致します。美品ですが新品ではありませんので、神経質な方はご遠慮下さいませ。お値下げ交渉、返品は不可です。︎#ＰＲＩＤＥ#ＨＡＯフィギュア#格闘技＃総合格闘技#ＨＡＯ＃格闘技フィギュア＃レミーボンヤスキー#RemyBonjasky＃ソフビ#ドリームステージエンターテインメント#キックボクシング#オランダ#プロレス#格闘技ソフビ#レアフィギュア#限定フィギュア#レアおもちゃ#プライドフィギュア＃キックボクシングフィギュア