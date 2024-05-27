ポケモンスケールワールド　ライコウ＆エンテイ＆スイクン

ポケモンスケールワールド ライコウ＆エンテイ＆スイクン未開封品です。商品は未開封品ですが、箱にはスレ傷、凹み等のダメージがある場合もございます。また、お値下げ交渉や返品のご対応は出来ませんので、ご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。商品の発送につきましては、衝撃防止材（プチプチ）で梱包後にダンボール箱に入れて発送致します。



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