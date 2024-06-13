アイメリク ファイナルファンタジーXIV ミニオンフィギュアvol.2 ...

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商品詳細
ゲームセンターのプライズ景品です。ファイナルファンタジーXIV ミニオンフィギュアvol.2 アイメリクです。※一応未開封ですが、アミューズメント景品、プライズ品のため、凹みと獲得時のクレーンの細かな傷などある場合がございます。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。＃FF＃FFXIV
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