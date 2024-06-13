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アイメリク 　ファイナルファンタジーXIV　 ミニオンフィギュアvol.2
商品番号 I14173303372
商品名

アイメリク 　ファイナルファンタジーXIV　 ミニオンフィギュアvol.2
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームセンターのプライズ景品です。ファイナルファンタジーXIV　ミニオンフィギュアvol.2　アイメリクです。※一応未開封ですが、アミューズメント景品、プライズ品のため、凹みと獲得時のクレーンの細かな傷などある場合がございます。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。＃FF＃FFXIV
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