ストラト　メイプルネック　アバロンインレイ

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。手持ちのギター改造用に数ヶ月前に購入しましたが、改造する時間が全く取れないので出品しました。もともとAmazonで5〜6000円くらいで購入したものです。22フレットのメイプル指板、インレイは多分アバロンだと思います。ナット幅は約42mmです。フレットのバリがあるので、実際にご使用いただくにはバリ取りした方がいいかと思います。新品未使用ですが、最初からついてる小傷等はありますのでその点ご理解願います。発送先によっては送料込みでの価格調整も検討していますので、お気軽にコメントください。タイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/recuperation615721.html
http://narcologia.ru/goods/slide924787.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle320325.html
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