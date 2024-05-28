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天然石　鑑賞石　菊花石など　置物　2点まとめて　C　5458A
商品番号 O53669353256
商品名

天然石　鑑賞石　菊花石など　置物　2点まとめて　C　5458A
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（A）高さ約12cm　幅約12cm×9cm　重さ約1509g（B）高さ約13.5cm　幅約11.5cm×5.5cm　重さ約1262g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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