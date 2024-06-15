スク水メカナース少女 ナナ ダークベリーミントver. フィギュア

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スク水メカナース少女ナナダークベリーミントver.1/8完成品フィギュア【商品状態】コレクション整理のため出品します。新品未開封のまま暗所で保管していましたので状態は良好だと思いますが、古い商品のため、若干の劣化等が見られるかもしれません。未開封のため確認できないので、その点ご了承のうえ購入願います。外箱はプラスチックパッケージのため若干のスレなどがあるかもしれませんが、大きな傷や劣化はなく、比較的良好な状態です。素人保管になりますので、完品・美品をお求めの方はご遠慮下さい。(神経質な方はご購入をご遠慮下さい。)#アップラーク#スク水メカナース少女ナナダークベリーミントver_1_8完成品フィギュアキャラクター...美少女フィギュア種類...スケールフィギュア素材...PVCスケール...1/8