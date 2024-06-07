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美品 PIONEER DJ INTERFACE2 コントロールバイナル付
商品番号 B66673347144
商品名

美品 PIONEER DJ INTERFACE2 コントロールバイナル付
ブランド名 パイオニアディージェー
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POINEERDJINTERFACE2状態2023年3月に購入、現場で一度のみ使用しました。本体のフィルムは剥がしておらず新品に近い状態です。動作確認済、使用可能です。箱付きで購入時の付属品とコントロールバイナルも同梱致します。写真の内容をご確認下さい。コントロールバイナルにはシールマーカーが貼ってありますが気になる様でしたら剥がしてご使用ください。内容•INTERFACE2本体•接続ケーブル(USBx1、RCA赤白ケーブル×4）•ACアダプター、電源ケーブル•コントロールバイナルx2•説明書、クイックスタートガイド発送外箱を緩衝材で包んでダンボールで発送します。新品に近い状態ですが中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の観点から返品はお受けできないことを予めご了承ください。ご検討の程よろしくお願い致します。#PioneerDJ#INTERFACE2
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