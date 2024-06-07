最終値下げ SOUL POWER 充電式エアブラシ Model-04 NEO

SOULPOWERAIRBRUSHエアブラシ使用する為に購入しましたが、結局使わずに保管していたので新品になります。開封、電源確認はしております。値下げは検討します^-^特徴【ON/OFF簡単切り替え】ハンドピースの押しボタンを押して、引くだけ！指を離せば自動的にOFFになるので、無駄な電力消費防止にも！【ムラなく塗れる、安定のエア圧】これまでの充電式エアブラシにありがちな、「エア圧がどんどん下がる」、「バッテリー切れ寸前に塗料が飛び散りやすくなる」問題を解決！【交換用バッテリー付き】交換しながら使用すれば効率良い作業が可能に！【バッテリー交換のタイミングを目視で分かりやすく】「残電量不足/充電中⇒緑ランプ点滅、「残電量十分・充電完了⇒緑ランプ常時点灯」ランプが点滅したタイミングで予備バッテリーに交換すれば、作業を中断することなく続けられます。#エアブラシ#SOULPOWER