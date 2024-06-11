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アレン・ギンズバーグ人形: ALLEN GINSBERG アレン・ギンズバーグ
商品番号 E41852639717
商品名

アレン・ギンズバーグ人形: ALLEN GINSBERG アレン・ギンズバーグ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離です。新品ですが、撮影のためなかをみたら、多分ネックレスの紐が切れてビーズが落ちてました。紐を修理すれば修復可能と思います。ビート・ジェネレーション。それはジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・S・バロウズを中心とした、米の戦後の一世代がつくった短期間の\"熱い季節\"だった。ギンズバーグ・ファンの皆様!大変長らくお待たせいたしました!BOBMOOG博士人形、レイモンド・スコット生誕100周年記念人形につづくシリーズ第3段企画!詩人アレン・ギンズバーグ人形がいよいよ登場!人形プラス未発表6曲入りCDが付いてBOXSETになってリリース!良いデキです。佐野元春　諏訪優　sonicyouthnirvanaヒッピー　presspopフィギュア　Allenginsbergケルアックビートジェネレーション　ヒッピー　カウンター　カルチャー　アレン・ギンズバーグ人形:ALLENGINSBERGアレン・ギンズバーグ
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