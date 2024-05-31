♦分銅 花卉図紋香炉 唐金 江戸 幕末 文化文政コレクション骨董品アンティーク

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種類...香炉装飾...その他種類...香炉主な素材...銅♦ご注意、気持ち良いお取引希望の為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 江戸時代 幕末〜文化文政 銅器唐金 【分銅花卉図紋三足香炉】！ 銘なし 箱なし状態特段気になる凹み、ヒビ割れなどはございません。経年の汚れ、緑青、変色ございます。その他特段気になる箇所はございません。ご購入の前に光源の関係上、画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 8.9cm 口径 9.7cm胴径 10.5cm重量 379gご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#高岡銅器#銅器#銅製#唐金 #真鍮製#砲金#古銅#香炉#香道#中国#骨董#銅器#銅製#飾り#置物#お香#香道具#古玩#古美術品#美術品#工芸品#鋳金#鍛金#彫金#彫刻#高岡銅器#江戸時代#明治時代#幕末#鉄瓶#鉄器#金属工芸#工芸品