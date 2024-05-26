福井江亭/山水図/農作業図/掛軸☆宝船☆AB-613

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【真作】【参考】福井江亭 明治時代から昭和時代にかけての日本画家。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、上部に汚れシミ、糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 197cm× 幅 63cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。