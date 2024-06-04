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額縁① 水彩F10 マット紙付　2枚セット
商品番号 D51227563527
商品名

額縁① 水彩F10 マット紙付　2枚セット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 9,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。水彩額縁F10マット紙付　2枚セットになります。色　アンティークグリーン、アンティークレッドマット紙の切り抜きサイズ　約515×440（F10）額縁幅　約2㎝厚みのあるモノは入りません。付属品UVカットアクリル版マット紙　クリーム色紐付き箱未使用ですが、中古品だという事をご理解ください。よろしくお願い致します。#額縁#水彩額縁#水彩
http://narcologia.ru/goods/calling931550.html
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