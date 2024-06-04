

良品】津軽三味線 胴掛け 天神カバー 状態良好 胴掛 猫 にゃんこ - 和楽器



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☆トミカ☆ 86 TRD Griffon カラーリング VER. - ミニカー

津軽三味線用、五分大、胴掛け・天神カバーのセットです。使用期間僅か、目立った傷や破損無く、状態は美品と表現しても過言では無く思います。問い合わせ、お値段はご遠慮無くご相談下さい。宜しくお願い致します。種類···三味線アクセサリー・パーツ···その他