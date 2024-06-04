値下げしました　額縁　F4

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油絵をやっていた時にのものです。使用しなくなったので出品いたします。アクリルの面に少し擦り傷のようなものがありますが他は綺麗だと思います。自宅にて保管していたものですし美観は人によりますので写真で判断していただけると助かります。外枠 縦47センチ 横38センチ置き方···壁掛け表面カバーの素材···アクリル向き···縦横兼用