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- ウクレレ 1回使用のみ ケース付き 美品☆
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商品詳細
2019年6月に購入したウクレレ初心者セットです。1回使用のみ、機会がなくずっとクローゼットで眠っていました。セット内容■本体■ソフトケース■交換弦■ストラップ■ピック■はじめてウクレレDVD■クロス：CLOTH-UK■チューナー緩衝材で梱包しての発送となります。
http://narcologia.ru/goods/waveform554717.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly676584.html
http://narcologia.ru/goods/stair533000.html
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