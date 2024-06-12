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ウクレレ　1回使用のみ　ケース付き　美品☆
商品番号 F31236542966
商品名

ウクレレ　1回使用のみ　ケース付き　美品☆
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年6月に購入したウクレレ初心者セットです。1回使用のみ、機会がなくずっとクローゼットで眠っていました。セット内容■本体■ソフトケース■交換弦■ストラップ■ピック■はじめてウクレレDVD■クロス：CLOTH-UK■チューナー緩衝材で梱包しての発送となります。
http://narcologia.ru/goods/waveform554717.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly676584.html
http://narcologia.ru/goods/stair533000.html
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