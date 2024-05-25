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- おまけ付⭐️杉山清貴＆オメガトライブ ファンクラブ会報 パンフレット写真
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商品詳細
杉山清貴\u0026オメガトライブFOOTファンクラブ会報1〜1313が杉山清貴\u0026オメガトライブの最後の会報ですのですべて揃ってます2枚目の写真の会報と写真はおまけです写真はファンクラブからいただいた貴重な写真です中古品ですので細かいことを気にされる方はご購入をお控えください応募券切り取り、角スレ等あるものがありますが当時の貴重な物ですので了承ください。すり替え防止につき返品、返金は受け付けておりませんプチプチで包み再利用ダンボールで発送しますミュージシャン種別···グループ#カルロストシキ#1986オメガトライブ
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