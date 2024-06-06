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ウェディング ウェルカムボード作成 ポストカード印刷 オーダーページ
商品番号 P58961488780
商品名

ウェディング ウェルカムボード作成 ポストカード印刷 オーダーページ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 308,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます！こちらはウェディング・記念日フォトイラスト専用のオーダーページです！お気に入りの一枚をポストカードにしてお家に飾ったり両親にプレゼントしたり…様々な用途でお楽しみ頂いております！【料金】基本料金:ポストカード1枚のお値段です！☞1枚追加ごとに200円画像②線画着色あり(肌の色は選べます)・・・800円画像③線画着色なし・・・500円画像④〜⑤フルカラー/モチーフ追加etc...モチーフ・動物追加・・・500円文字入れ(何文字でも)・・・100円背景色追加・・・100円オーダー例　ex:)線画着色あり800円(ポストカード一枚のお値段)+ペット追加500円+文字入れ100円+追加枚数3枚600円=2000円【オーダーの流れ】1.こちらのページにコメント2.専用ページ作成3.ご希望の内容+モデル様お写真のご提示4.見積もり確認擦り合わせ5.作成開始6.イラスト確認7.ご購入8.作品完成9.ポストカード発送ご購入には余裕を持って7日ほどお日にちお取りください。基本的には1〜2でイラスト完成後すぐに発送致します！ポストカード以外の納品も可能ですのでお取引ページにてご相談頂けたら幸いです！..心を込めて制作いたしますので気になる方はぜひお気軽にご質問ご相談頂けたらと思います。よろしくお願いします。形式···ポストカード
http://narcologia.ru/goods/rouge782610.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate126448.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox94339.html

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