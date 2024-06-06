FANTASTICS buddix

buddixLogoToteBagロゴトートバッグbuddixLogoAcrylicKeyChainアクリルキーチャーム2点セットです。9/30店舗で購入したので来週中発送可能です。以下商品説明です↓ロゴがプリントされたバッグ。軽くて丈夫なリップストップ生地を使用したエコバッグです。小さく折りたたむことができ、持ち運びにも便利で、ちょっとした買い物にもぴったり。生地の強度が高く、長く安心して使うことができます。アクリル素材のキーチェーン。ロゴがレーザー加工された楕円形のデザインです。取り外しやすいナスカンを使用して気軽に付けられます。別ページにもグッズ掲載しておりますのでご覧ください\u003e·̫\u003c！FANTASTICSファンタ世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥八木勇征堀夏喜木村慧人中島颯太



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