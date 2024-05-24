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商品詳細
★★★新品のものを送ります★★★大変ゴージャスなゴールドVer.ラットフィンクです。お部屋に置いておくと金運アップするような気分になります♪この黄金のラットフィンクにあやかって、億ってください♪希少価値が高く、インテリア的にも雰囲気抜群のコレクター必須アイテム。是非あなたの素敵なお部屋、秘密基地、ガレージ等に飾って下さい♪◎サイズ：約３２０ｍｍなかなか手に入らないものです。この機会にいかがでしょうか♪他にも多数出品しております。よろしければ覗いてみてください♪
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http://narcologia.ru/goods/procurement869433.html
http://narcologia.ru/goods/freshman716256.html
ラットフィンク Rat Fink ゴールド 豪華 金運アップ フィギュア - アメコミ
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