クレイバーストBOX ぺりぺり付き　シュリンクなし

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商品詳細
再販時購入したものです。購入時シュリンクを剥がされてしまいました。封入率はシュリンク品と同様です。
http://narcologia.ru/goods/peroration343215.html
http://narcologia.ru/goods/Adder819375.html
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