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クレイバーストBOX ぺりぺり付き　シュリンクなし
商品番号 Q80111076165
商品名

クレイバーストBOX ぺりぺり付き　シュリンクなし
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再販時購入したものです。購入時シュリンクを剥がされてしまいました。封入率はシュリンク品と同様です。
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