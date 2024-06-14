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トミカ NO.21 ニッサン スカイライン 2000GT-R レーシング丸栄特注
商品番号 C11171256287
商品名

トミカ NO.21 ニッサン スカイライン 2000GT-R レーシング丸栄特注
ブランド名 トミカ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トミカNO.21ニッサンスカイラインハードトップ2000GT-Rレーシング丸栄特注暗所に保管してました。購入後、ずっと閉まったままでした。箱なしです。レア物だと思います。基本美品だと思います。経年劣化や、塗装ムラなどはありますのでご了承ください。素人による検品ですので、写真をご覧いただきご納得いただける方のご購入をお願いします。神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。よろしくお願いします。#丸栄特注#スカイライン#ハコスカ#トミカ黒箱#レア物
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