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- トミカ NO.21 ニッサン スカイライン 2000GT-R レーシング丸栄特注
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商品詳細
トミカNO.21ニッサンスカイラインハードトップ2000GT-Rレーシング丸栄特注暗所に保管してました。購入後、ずっと閉まったままでした。箱なしです。レア物だと思います。基本美品だと思います。経年劣化や、塗装ムラなどはありますのでご了承ください。素人による検品ですので、写真をご覧いただきご納得いただける方のご購入をお願いします。神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。よろしくお願いします。#丸栄特注#スカイライン#ハコスカ#トミカ黒箱#レア物
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