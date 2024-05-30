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Ｋ６５９　棗　『木製』『中村湖彩作』『柿形茶器』　共箱　茶道具
商品番号 B46368571013
商品名

Ｋ６５９　棗　『木製』『中村湖彩作』『柿形茶器』　共箱　茶道具
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　8cm横幅　約　⒍5cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/traverse526226.html
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