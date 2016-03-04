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まぁさん　3機
商品番号 J58763672011
商品名

まぁさん　3機
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッド航空ルフトハンザ航空シンガポール航空の3機ですシンガポール、ルフトハンザに関してはギアの一部が取れなかったのでそのままの状態で発送します。はめ込み式ですのではめ込んで貰えば元の状態に戻ります。　それと垂直尾翼が一度はめると取れないタイプになっていたのでいい感じに箱に入れて発送します。ギア付き箱付きスタンド付きです。海外から持ち込んだため箱に汚れ、凹みがあります。
http://narcologia.ru/goods/message302827.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis64944.html
http://narcologia.ru/goods/composite86954.html
まぁさん　3機
まぁさん 3機-
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