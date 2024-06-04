マシュマロライブ　音楽的同位体記念グッズ　パブミラー

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※10/1までの出品とさせて頂きます。音楽的同位体マシュマロライブグッズのパブミラーになります。実物がイメージと異なっていた為、出品する事に致しました。一度箱から取り出し中身を確認しているので、神経質な方のご購入はお控え下さい。サイズ：20.6cm×28.1cm×3cm素材：鏡、木製フレーム・可不・裏命・羽累・星界・狐子