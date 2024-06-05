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中国　磁州窯黒釉　花文瓶　V　R6028
商品番号 N78547195485
商品名

中国　磁州窯黒釉　花文瓶　V　R6028
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 10,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...宝瓶・花瓶大きさ　高さ約１６．５cm　幅約１４．５cm　口外径約８．７cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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