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商品詳細
種類...宝瓶・花瓶大きさ 高さ約１６．５cm 幅約１４．５cm 口外径約８．７cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/sucrose882440.html
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中国 磁州窯黒釉 花文瓶 V R6028
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黒釉堆線文瓶 | 磁州窯系 | 作品詳細 | 東京富士美術館
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