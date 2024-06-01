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- １００３Ａ【本体のみ】KORG コルグ デジタルミキサー
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商品詳細
SOUNDLINKDRS168RC本体のみになります。状態は良く無いです。ケーブル等は無いです。通電のみ確認済みです。動作未確認ですので現状販売のジャンク扱いでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mythic863335.html
http://narcologia.ru/goods/conception565057.html
http://narcologia.ru/goods/recycling236314.html
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