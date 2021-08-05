ファイナルファンタジー　バックライト付き額

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電飾看板用フィルム（バックライトフィルム）の印刷【Lion Printers】 電飾看板用フィルム（バックライトフィルム）の印刷【Lion Printers】

ファイナルファンタジーバックライト付き額かなり前のものですが、テストで電源をいれることはしましたが、使用せずに保管していたものです。フィルムは二枚あります。テストでの出し入れで細かいスレはあるとおもいますがご了承ください。バックライトは問題なく点灯しています。個人の保管ですので、ご了承ください。＃ファイナルファンタジー