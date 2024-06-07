Technics SL-1200MK5 テクニクス ターンテーブル

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます✨●商品名 型番TechnicsSL-1200MK5テクニクスターンテーブルDJプレイダイレクトドライブレコードプレーヤー●状態 動作ダストカバーに傷はありますが、本体に目立った傷も無く綺麗な状態です。動作確認済みです！・問題無く音出し出来ました。・33/45回転ともに動作しました。・ピッチコントロールの調整も問題無く出来ました。・リフターもスムーズに動きました。こちらは清掃済みですので安心してお使い下さい。●付属品本体、ダストカバー、スリップマットSL-1200MK5-K#パナソニック#Panasonic種類...ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/Persia409688.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant699882.html
http://narcologia.ru/goods/protein908234.html
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Technics SL-1200MK5 の詳細情報 | オーディオデータベース
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