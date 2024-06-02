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- 新品布袋寅泰GUITARHYTHM Ⅵ TOURグッズジャージパンツBOOWY
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商品詳細
布袋寅泰のギタリズム6ツアーグッズのジャージパンツになります。新品未使用品。表記size：Lカラー：ブラック総丈：約99cmウエスト：約39cm股上：約31cm股下：約70cm画像をよく見てご購入下さい。わからない事は質問からどうぞ。他にも色々出しているので、良かったら覗いてみて下さい。氷室京介松井常松高橋まことカラー···ブラックグッズ種類···その他
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