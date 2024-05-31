great wave pikachu \u0026 friends プレイマット　スリーブ

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商品詳細
GRATEWAVEPIKACHU\u0026FRIENDSプレイマット スリーブプレイマットとスリーブのセット販売です。WCS横浜ストア購入品です。プレイマットは箱から出しての発送になります。＋500円で箱あり発送も可能ですのでお気軽にコメントお願い致します。複数セットありますのでまとめ売りも大歓迎です。ポケモンカードポケカプレイマットスリーブ北斎ワールドチャンピオンシップス黒炎の支配者レイジングサーフポケモンカード151クレイバーストgreatwavepikachu\u0026friendsサプライ···デッキシールド(スリーブ)②
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