Blitz by Aria ProⅡ BLP-450 レスポールタイプ

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★即購入OK★BlitzbyAriaProⅡBLP-450レスポールタイプアンプに繋いで音出し確認済みです。※素人検品のため微量なガリ/接種不良は見落としている場合がございますので予めご容赦ください。ネックの反り、フレットの減り具合につきましては目視でご確認いただけるよう画像をご用意しております。大きなキズのみ画像でアップ写真を載せておりますが、細かいキズや汚れ、パーツの劣化などは写真に映りきらない場合がございます。商品の状態写真を御確認の上、ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮ください。プチプチ、ダンボールなどで梱包の上、ゆうパック着払いにてお送りさせて頂きます。専門知識がありませんので質問に回答できない場合があります。お答え出来る事には回答致しますので、不明な点は必ず問い合わせ下さい。その他の出品はこちらからご確認ください。#まんまるマールブリッツエレキギターギターアリアプロ2レスポール