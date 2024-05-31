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コスベイビーDisney 100周年　ディズニー100　アイアンマン
商品番号 P33787734599
商品名

コスベイビーDisney 100周年　ディズニー100　アイアンマン
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,749 円
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商品詳細

コスベイビー】『ディズニー１００』［サイズＳ］アイアンマン（Cosbaby-Disney100[SizeS]-IronManホットトイズがお贈りする「コスベイビー」シリーズに、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念したセレブレーション「ディズニー100」より、アイアンマン（プラチナカラー）がラインナップ「コスプレした赤ちゃん」をコンセプトとした「コスベイビー」シリーズより、ディズニー100周年を記念したプラチナカラーのアイアンマンを、全高約14cmのポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアとして立体化。ヘッドはプルプル揺れる姿がユニークな、ボブルヘッド仕様。取り外しができる台座は、「ディズニー100」仕様の特別デザインパッケージは、そのまま飾れるウィンドウボックスまた、限定生産となる本アイテムには、リミテッドナンバーが入ったメタルカード付き「Disney100THEMARKET」限定販売アイテムです配送・梱包により多少の傷等が生じる場合がございますので、神経質な方はご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/recuperation485721.html
http://narcologia.ru/goods/choice315185.html
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