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目黒蓮 アイランドフェスティバル たまアリうちわ
商品番号 W77067404410
商品名

目黒蓮 アイランドフェスティバル たまアリうちわ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JohnnysIslandFestival2019にて販売された目黒蓮くんうちわです。購入後数回使用致しました！うちわ自体に目立った傷はございませんが袋が劣化していること、線が入ってしまっておりますことご了承ください。素人管理、購入から月日が経っている為完璧を求める方や傷が気になる方は御遠慮ください＞＜クリアファイルで挟み持ち手の部分を厚紙orプチプチで補強しての発送となりますが、ご希望の梱包方法がございましたら事前にお伝えください。#MillJ←ジャニーズ関連出品しております꙳★*゜目黒蓮個人うちわジャンボうちわアイランドフェスティバルアイランドフェスISLANDFESTIVALsnowman
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