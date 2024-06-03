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ワンピース 一番くじ BEYOND THE LEVEL
商品番号 H11173506560
商品名

ワンピース 一番くじ BEYOND THE LEVEL
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封グッズ種類···プライズ/一番くじ一番くじを引いてダブったものを出品しています。価値云々は置いといて普通に790円で引くよりかはお得です。ONEPIECE一番くじ景品ラストワン賞:モンキー・D・ルフィギア5(フィギュア)C賞:ユースタス・キッド(フィギュア)E賞:鬼ヶ島どんぶりF賞:タオル全8種類中5種G賞:ステッカーコレクション全8種類中5種H賞ラバーマスコットコレクション全12種類中6種バラ売り、値下げは考えていないので交渉等は控えていただきたいです。(来ても返信しませんのでご注意を)
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一番くじ ワンピース BEYOND THE LEVEL 全4種セット A賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 フィギュア、B賞 トラファルガー・ロー フィギュア、C賞 ユースタス・キッド フィギュア アームズパースモデル、ラストワン賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 フィギュア ラストワンVer.
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