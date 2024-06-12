デァンジェロ・ラッセル直筆サイン入り2Lサイズ写真…アメリカプロバスケットボール

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ディアンジェロ・ラッセル直筆サイン2Lサイズフォト…D'AngeloRussell新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します…ディアンジェロ・ダンテ・ラッセルアメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビル出身のプロバスケットボール選手。NBAのロサンゼルス・レイカーズに所属している。ポジションはポイントガード。生年月日：1996年2月23日(年齢27歳)出生地：アメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビルNBAドラフト：2015年年俸：2728万アメリカ合衆国ドル(2019年)身長：193cm所属チーム：ロサンゼルス・レイカーズ(#1/ポイントガード,シューティングガード)指極：208cm値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。